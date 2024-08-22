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Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире Канадская Lucara Diamond Corp. обнаружила с помощью рентгеновского излучения и добыла алмаз весом 2492 карата на месторождении Karowe в Ботсване.
Другие страны
22 августа 2024 г. 16:10
Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Канадская Lucara Diamond Corp. обнаружила с помощью рентгеновского излучения и добыла алмаз весом 2492 карата на месторождении Karowe в Ботсване.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в распространенной компанией информации.

Отмечено, что это второй по размеру алмаз из когда-либо добытых. Самый крупный - Cullinan весом 3106 карат - был найден в Южной Африке почти 120 лет назад.

Месторождение Karowe славится гигантскими камнями. Так, в 2015 году Lucara обнаружила здесь алмаз Lesedi La Rona (1109 карат), который на тот момент был вторым по величине в мире. Его продали за $53 млн.

Алмаз весом 813 карат, также найденный на этом месторождении, продали за рекордные $63 млн.

Кроме того, Lucara ранее обнаружила здесь алмаз Sewelo весом 1758 карат, однако он не был ювелирного качества. Качество нового алмаза пока не установлено.

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