В Таиланде потерпела крушение лодка с туристами, один человек погиб

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Один турист погиб, 22 получили ранения во время крушения туристической лодки на плавучем рынке в таиландской провинции Самутсонгкхрам в центральной части страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство dpa.

Инцидент произошел поздно ночью в пятницу в районе Ампхава, когда туристы совершали поездку по реке, в ходе которой им предлагалось посмотреть на светлячков. "На туристической лодке выключили огни, чтобы туристы смогли увидеть светлячков. В результате с ней столкнулась другая лодка, которая не видела ее", - заявил представитель местной полиции Ватана Нуан-Сридум (Watana Nuan-Sridum).

В результате инцидента погиб 61-летний турист из Венгрии, ранения получили 22 туриста из Южной Кореи.

Район Ампхава популярен среди отдыхающих в Таиланде. Там часто проводятся туры на так называемые плавучие рынки, в ходе которых туристам предлагается понаблюдать за светлячками.