Лодка с мигрантами затонула у Лесбоса: есть погибшие и пострадавшие

Четыре мигранта погибли при крушении лодки у греческого острова Лесбос.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила в понедельник береговая охрана Греции.

Представитель отметил, что семерых мигрантов удалось спасти из моря.

"Мы обнаружили четыре тела, спасательная операция продолжается. Мы не знаем, были ли в лодке еще люди", - сообщил представитель береговой охраны.

Это второй смертельный инцидент с мигрантами у берегов Лесбоса, недалеко от побережья Турции, в октябре.