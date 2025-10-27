Лодка с мигрантами затонула у Лесбоса: есть погибшие и пострадавшие
Другие страны
- 27 октября, 2025
- 14:31
Четыре мигранта погибли при крушении лодки у греческого острова Лесбос.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила в понедельник береговая охрана Греции.
Представитель отметил, что семерых мигрантов удалось спасти из моря.
"Мы обнаружили четыре тела, спасательная операция продолжается. Мы не знаем, были ли в лодке еще люди", - сообщил представитель береговой охраны.
Это второй смертельный инцидент с мигрантами у берегов Лесбоса, недалеко от побережья Турции, в октябре.
