    Лодка с мигрантами затонула у Лесбоса: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 14:31
    Лодка с мигрантами затонула у Лесбоса: есть погибшие и пострадавшие

    Четыре мигранта погибли при крушении лодки у греческого острова Лесбос.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила в понедельник береговая охрана Греции.

    Представитель отметил, что семерых мигрантов удалось спасти из моря.

    "Мы обнаружили четыре тела, спасательная операция продолжается. Мы не знаем, были ли в лодке еще люди", - сообщил представитель береговой охраны.

    Это второй смертельный инцидент с мигрантами у берегов Лесбоса, недалеко от побережья Турции, в октябре.

    мигранты Греция крушение лодки Турция

