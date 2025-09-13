Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите в Дохе

    • 13 сентября, 2025
    • 15:35
    Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите в Дохе

    Лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите лидеров арабских и мусульманских стран, который пройдет в Дохе 15 сентября.

    Как сообщает Report, об участии президента Ирана сегодня сообщил иранским СМИ глава МИД страны Аббас Арагчи.

    Согласно информации, президент Ирана отбудет в столицу Катара в понедельник. Сам министр примет участие в заседании на уровне министров иностранных дел в воскресенье, 14 сентября.

    В свою очередь агентство AFP сообщает, что участие в саммите примут также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани.

    По данным агентства, в администрации президента Турции подтвердили участие, однако дополнительных деталей не представили.

    В министерством саммите, как отмечают турецкие СМИ, страну представит глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

    По итогам ожидается принятие резолюции, осуждающей авиаудары ВВС Израиля по столице Катара Дохе. Также страны намерены включить в документ призыв к прекращению действий Израиля в секторе Газа, обеспечению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

    Напомним, 9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по столице Катара Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали "Огненный саммит". 11 сентября Катар созвал экстренный саммит арабских и исламских стран.

