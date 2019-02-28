Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита - старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

О каких-либо причинах досрочного отъезда лидеров двух государств пока не сообщается.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что переговоры на саммите закончатся раньше, в связи с этим меняется время пресс-конференции президента США Дональда Трампа.

По ее словам, пресс-конференция Д.Трапа, ранее запланированная на 16:00 по местному времени (13:00 по Баку), переносится на 14:00 (11:00 по Баку).

Также было заявлено, что соглашение по итогам саммита президента США и лидеров КНДР достигнуто не было.