Лидеры Франции, ЕС и СЕ приняли участие в Дне памяти депортированных

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ На территории расположенного в Эльзасе /восток Франции/ бывшего концлагеря Штрутгоф /Нацвейлер/ сегодня прошли торжества в ознаменование 70-летия его освобождения войсками союзников. Мероприятия были приурочены к проводимому во Франции Дню памяти жертв депортации, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Их возглавил президент Франции Франсуа Олланд. Он первым из всех французских президентов посетил в Штрутгофе газовую камеру, в которой над заключенными проводились опыты с применением боевых отравляющих веществ, разрабатываемых нацистами.

"Знание истории, к сожалению, не защищает нас - наихудшее всегда может произойти. Но мы обязаны на основе таких знаний предотвратить это. Антисемитизм и расизм по-прежнему присутствуют в нашем обществе", - сказал Олланд, обращаясь к бывшим заключенным лагеря.

Штрутгоф - единственный концлагерь, созданный нацистами на территории Франции, тем не менее, из 52 тыс. его заключенных 22 тыс. погибли. 25% узников были воинами Красной Армии и гражданскими жителями СССР. Лагерь был построен в Вогезских горах на месте горного курорта. Газовые камеры размещались в здании бывшей столовой туристического центра. Из Освенцима (Аушвица) в Штрутгов перевезли 86 евреев, в основном захваченных на территории СССР. Затем они были убиты с целью изготовления из их скелетов наглядных пособий о "представителях низших человеческих рас". В лагере погибло также много поляков, прибалтов, граждан практически всех западноевропейских стран, оккупированных гитлеровацами. Среди них - немало политзаключенных и бойцов Движения сопротивления.