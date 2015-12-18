Лидеры ЕС поручили институтам союза оптимизировать расселение беженцев

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Лидеры стран-членов Евросоюза поручили институтам ЕС улучшить работу центров по приему беженцев и оптимизировать процесс их расселения по территории европейского содружества, в том числе рассмотреть просьбы ряда стран забрать у них часть беженцев, оказавшихся на их территории, говорится в заключениях ЕС по миграции, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Институты и страны-члены ЕС должны срочно разобраться с проблемами на внешних границах Шенгенской зоны, в частности, обеспечивая систематические проверки по соответствующим базам данным и предотвращая подделку документов; разобраться с проблемами работы "горячих точек", в том числе обеспечивая необходимые возможности по приему для достижения их целей; быстро согласовать четкий календарь открытия новых "горячих точек", — говорится в заявлении лидеров.

Саммит ЕС также отметил, что необходимо срочно выполнить ранее принятые решения по перемещению в другие страны-члены ЕС беженцев, оказавшихся на территории некоторых стран Евросоюза (прежде всего, в Греции и Италии), а также рассмотреть возможность включить в эту схему те страны, которые столкнулись со значительным притоком мигрантов и запросили помощь. Ранее Швеция обратилась к ЕС с просьбой включить ее в схему переселения беженцев с ее территории.

Лидеры стран ЕС также договорись о необходимости "предпринять конкретные меры, чтобы обеспечить возвращение и реадмиссию (возвращение в свои страны) людей, которые не имеют права оставаться (в ЕС), и предоставить поддержку странам-членам в операциях по возвращению".