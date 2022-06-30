Лидеры Австралии и Франции проведут первые с начала кризиса в отношениях переговоры

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе проведет в пятницу, 1 июля, двусторонние переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе проведет в пятницу, 1 июля, двусторонние переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SBS.

Главной темой встречи лидеров станет налаживание отношений двух стран.

По данным телеканала, французский президент примет Альбанезе в пятницу утром в Елисейском дворце, где пройдет первый официальный двусторонний саммит с сентября 2021 года, когда правительство Австралии, заключив соглашение о создании военного альянса AUKUS (трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США), отказалось от контракта на строительство 12 дизельных подводных лодок класса "Коллинз" стоимостью более 50 млрд евро с французской судостроительной компанией Naval Group.

Односторонний разрыв контракта, о котором французская сторона не была предупреждена, привел к кризису в отношениях между Канберрой и Парижем. Президент Франции, обвинив Скотта Моррисона, возглавлявшего в тот момент правительство Австралии, в намеренной лжи, отозвал французского посла для консультаций.

После своего прихода к власти в мае 2022 года Альбанезе согласовал компенсацию за расторжение договора для Naval Group в размере 585,2 млн долларов, чем положил начало восстановлению отношений между Францией и Австралией.