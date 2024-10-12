Лидера венгерской оппозиции оштрафовали за оскорбление премьера Виктора Орбана

Лидер оппозиционной партии Демократическая коалиция (ДК) и бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань был оштрафован на 14 млн форинтов (примерно 35 тыс. евро) за публичные оскорбления действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Лидер оппозиционной партии Демократическая коалиция (ДК) и бывший премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань был оштрафован на 14 млн форинтов (примерно 35 тыс. евро) за публичные оскорбления действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение принял спикер венгерского парламента Ласло Кёвер, воспользовавшись своими полномочиями.

Штраф был наложен после того, как Дюрчань, выступая в парламенте, обвинил Орбана в проведении внешней политики, вредящей национальным интересам.

Спикер парламента Ласло Кёвер прервал выступление Дюрчаня, напомнив ему, что недопустимо оскорблять главу правительства, независимо от политических разногласий. В ответ Дюрчань заявил, что считает наложенный штраф нарушением свободы слова и планирует оспорить это решение в Европейском суде по правам человека.

На парламентских выборах 2022 года партия Дюрчаня получила 15 мест из 199, однако её популярность среди избирателей с тех пор снизилась. .