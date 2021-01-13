Лидер республиканцев в Сенате склоняется к поддержке импичмента Трампа

13 января обсуждение данной процедуры начнется в Палате представителей Конгресса США

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) склоняется к тому, чтобы поддержать импичмент нынешнего президента Дональда Трампа. Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, вероятность того, что Макконнелл поддержит импичмент, превышает 50%. При этом лидер республиканцев во время первой процедуры импичмента своего однопартийца в прошлом году призывал голосовать против этой инициативы.

По словам источников газеты The New York Times, лидер республиканцев в Сенате на днях якобы сказал помощникам, что Трамп, по его мнению, допустил нарушения, в связи с которыми ему может быть объявлен импичмент.

Обсуждение процедуры импичмента начнется в Палате представителей Конгресса США уже сегодня в 9 утра по местному времени