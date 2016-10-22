Лидер оппозиции призвал сторонников к "штурму Венесуэлы" 26 октября

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Лидер венесуэльской оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес призвал своих сторонников провести масштабную акцию "штурм Венесуэлы" 26 октября, в день, когда должен был стартовать второй этап сбора подписей за референдум об отставке президента Николаса Мадуро.

Как передает Report, в минувший четверг суды пяти штатов неожиданно аннулировали итоги первого этапа сбора этих подписей, которые ранее были признаны национальным избирательным советом (НИС) действительными, без чего проведение второго этапа невозможно.

Таким образом, сейчас данный вопрос оказался в подвешенном состоянии, а сбор подписей перенесен на неопределенный срок.

При этом оппозиционный лидер подчеркнул, что акция будет носить исключительно мирный характер.

Губернатор Миранды также попросил оппозиционную национальную ассамблею оценить поведение Мадуро, который перед оглашением решения об отмене второго этапа подписей покинул страну, отправившись в турне по нефтедобывающим странам. Сейчас он находится в Азербайджане.

Второй этап сбора подписей был запланирован на 26-28 октября. Для оппозиции важно провести референдум в 2016 году. В случае его проведения после 10 января 2017 года, даже при условии положительного ответа венесуэльцев на вопрос о прекращении полномочий Мадуро, пост главы государства на оставшиеся два года займет нынешний вице-президент страны. Если плебисцит пройдет раньше, то, по конституции, должны состояться новые выборы.

Ранее избирательные власти страны заявили, что в текущем году организация такого референдума невозможна.