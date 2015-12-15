Лидер испанских социалистов назвал премьера "непорядочным человеком"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В ходе предвыборных дебатов "один на один" лидер социалистов Педро Санчес назвал испанского премьера и лидера Народной партии Мариано Рахоя "непорядочным человеком" из-за коррупционных скандалов вокруг партии, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Председатель правительства должен быть порядочным человеком, а вы не такой", — заявил Санчес в ходе дебатов, которые транслировало, в том числе, государственное испанское телевидение TVE, говоря об обвинениях бывшего казначея НП Луиса Барсенаса в участии в схемах по отмыванию денег. "Вы должны были подать в отставку еще два года назад", — добавил Санчес.

В ответ Рахой заявил, что "никто не может его обвинить в непорядочности", а обвинения лидера социалистов он назвал "подлыми, мелкими и жалкими". "Если бы вы хотели, то могли поставить вопрос о вынесении мне вотума недоверия в парламенте", — заявил Рахой.

Премьер добавил, что подобные необоснованные обвинения в его адрес будут "преследовать Санчеса всю жизнь", и заявил, что если у лидера социалистов есть конкретные данные, то пусть он подает в суд. "Я честный политик, меня никто не вызывал в суд. Это утверждение подлое, мелкое и жалкое. Если у вас что-то есть на меня, подавайте на меня в суд", — сказал Рахой.

По мнению аналитиков, тон этих дебатов был самым резким в истории всех предвыборных дебатов в стране, а лидер социалистов позволял себе откровенные агрессивные нападки на премьера.

Парламентские выборы в Испании состоятся 20 декабря. Согласно опросам, правящая Народная партия получит большинство голосов, но недостаточно для абсолютного большинства в парламенте.