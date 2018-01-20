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    Лидер демократов в сенате США обвинил Трампа в закрытии ведомств

    Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования впервые с 2013 года

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Вина за закрытие федеральных ведомств США "лежит на плечах" президента страны Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

    Он отметил, что республиканское большинство не пришло к согласию с демократами в вопросе бюджета, так как этого не хотел Трамп. 

    Шумер также призвал возобновить переговоры сегодня.

    Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования впервые с 2013 года. 

    В Белом доме заявили, что в случившемся виноваты законодатели от Демократической партии.

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