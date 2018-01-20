Лидер демократов в сенате США обвинил Трампа в закрытии ведомств

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Вина за закрытие федеральных ведомств США "лежит на плечах" президента страны Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

Он отметил, что республиканское большинство не пришло к согласию с демократами в вопросе бюджета, так как этого не хотел Трамп.

Шумер также призвал возобновить переговоры сегодня.

Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования впервые с 2013 года.

В Белом доме заявили, что в случившемся виноваты законодатели от Демократической партии.