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    Лавров: В вопросе сирийского урегулирования наметились положительные подвижки

    Москва рассматривает предстоящую встречу по Сирии в Астане как важный вклад в выработку всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Положительные подвижки наметились в вопросе сирийского урегулирования, встреча в Астане должна стать важным вкладом в выработку параметров этого процесса.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    "Обнадеживает, что в сирийском кризисе наметились позитивные подвижки. По крайней мере, все сейчас уже согласны с безальтернативностью политико-дипломатического урегулирования через общий национальный диалог на основе резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Лавров, выступая на церемонии открытия полит-консультаций стран-членов ШОС.

    В этой связи, подчеркнул Лавров, Москва рассматривает предстоящую встречу по Сирии в Астане как "важный вклад в выработку параметров всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии, который продолжится на более широких мероприятиях в Женеве в начале февраля".

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