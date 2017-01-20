Лавров: В вопросе сирийского урегулирования наметились положительные подвижки

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Положительные подвижки наметились в вопросе сирийского урегулирования, встреча в Астане должна стать важным вкладом в выработку параметров этого процесса.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Обнадеживает, что в сирийском кризисе наметились позитивные подвижки. По крайней мере, все сейчас уже согласны с безальтернативностью политико-дипломатического урегулирования через общий национальный диалог на основе резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал Лавров, выступая на церемонии открытия полит-консультаций стран-членов ШОС.

В этой связи, подчеркнул Лавров, Москва рассматривает предстоящую встречу по Сирии в Астане как "важный вклад в выработку параметров всеобъемлющего политического урегулирования в Сирии, который продолжится на более широких мероприятиях в Женеве в начале февраля".