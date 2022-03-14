Латвия выступила за постоянное размещение военных США в Прибалтике и Польше

Латвия хотела бы разместить на своей территории базу НАТО, а также приветствовала бы присутствие сил США в Восточной Европе на постоянной основе.
"Конечно, да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, нужна ли Латвии постоянная база НАТО на ее территории. - НАТО нужно укреплять восточный фланг. Это Прибалтика, Польша, Румыния. Это было бы четким сигналом Москве, что НАТО готова защищать своих членов".
"Я также приветствую американских солдат в Прибалтике и Польше. Нам нужно присутствие американских военных в этом регионе на постоянной основе", - заявил глава Латвии.