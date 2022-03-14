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Латвия выступила за постоянное размещение военных США в Прибалтике и Польше

Латвия выступила за постоянное размещение военных США в Прибалтике и Польше Латвия хотела бы разместить на своей территории базу НАТО, а также приветствовала бы присутствие сил США в Восточной Европе на постоянной основе.
Другие страны
14 марта 2022 г. 08:58
Латвия выступила за постоянное размещение военных США в Прибалтике и Польше

Латвия хотела бы разместить на своей территории базу НАТО, а также приветствовала бы присутствие сил США в Восточной Европе на постоянной основе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье президент Латвии Эгилс Левитс в интервью телекомпании CNN.

"Конечно, да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, нужна ли Латвии постоянная база НАТО на ее территории. - НАТО нужно укреплять восточный фланг. Это Прибалтика, Польша, Румыния. Это было бы четким сигналом Москве, что НАТО готова защищать своих членов".

"Я также приветствую американских солдат в Прибалтике и Польше. Нам нужно присутствие американских военных в этом регионе на постоянной основе", - заявил глава Латвии.

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Версия на английском языке Latvian President: We need permanent presence of US troops in Eastern Europe
Версия на азербайджанском языке Latviya prezidenti: “ABŞ ordusu daimi olaraq Şərqi Avropada olmalıdır”

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