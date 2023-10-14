Латвия ограничит воздушное пространство на границе с Беларусью ради военных нужд

Латвия с 16 октября введет ограничения на использование воздушного пространства вблизи границы с Беларусью, которые будут действовать до конца года.

Латвия с 16 октября введет ограничения на использование воздушного пространства вблизи границы с Беларусью, которые будут действовать до конца года.

Как передает Report, об этом сообщает Delfi со ссылкой на Государственное агентство гражданской авиации.

Необходимость мер объясняется потребностью Национальных вооруженных сил Латвии. В указанный промежуток времени на границе между странами будут выполняться военные задачи с применением военной авиации и БПЛА.

Любым гражданским летательным аппаратам запрещено использовать воздушное пространство без специального разрешения, отмечает Госагентство гражданской авиации.