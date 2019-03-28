Лайнер Air Canada приземлился в Оттаве после столкновения с птицами

Лайнер авиакомпании Air Canada столкнулся в ночь на четверг со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Оттавы (провинция Онтарио).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

По его данным, на борту самолета Airbus A321, следовавшего из Ванкувера (провинция Британская Колумбия), находились 170 пассажиров и восемь членов экипажа. После столкновения лайнер совершил посадку, несмотря на то, что один из двигателей был поврежден. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Сейчас ремонтные службы занимаются поврежденным двигателем.