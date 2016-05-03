ЛАГ созывает экстренное заседание по ситуации в Алеппо

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Лига арабских государств (ЛАГ) созывает 4 мая экстренное заседание по ситуации в сирийском городе Алеппо, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в обнародованном ЛАГ заявлении, по просьбе Катара постоянные представители соберутся в штаб-квартире межарабской организации в Каире для обсуждения "опасной эскалации в Алеппо".

За последние несколько дней социальные объекты города, в первую очередь больницы, подверглись интенсивному обстрелу со стороны экстремистов. Жертвами ударов стали десятки мирных жителей. Между тем, оппозиция, а также ряд арабских государств обвиняет в причастности к этому правительственные войска.

В результате ракетных обстрелов погибли более 25 человек, а целями ударов стала уже пятая больница в городе.