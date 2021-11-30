Кыргызстан ужесточает правила въезда из-за нового штамма

Власти Кыргызстана с 1 декабря запретят въезд в республику граждан из стран, на территории которых выявлены очаги распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Власти Кыргызстана с 1 декабря запретят въезд в республику граждан из стран, на территории которых выявлены очаги распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба кабинета министров республики.

"На основании сведений о новом штамме, с целью принятия мер по недопущению завоза и его дальнейшего распространения, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в странах, где выявляются очаги заражения новым штаммом "омикрон" с целью передачи списка таких стран в Пограничную службу. Гражданам таких стран будет запрещен въезд на территорию республики", - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 1 декабря гражданам страны и иностранцам для въезда необходимо будет в обязательном порядке сдать и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию перед прибытием в страну, независимо от статуса вакцинации.