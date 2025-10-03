Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Кястутис Вашкелявичюс: Литва в 2026 году увеличит расходы на оборону до 5% ВВП

    Литва планирует в 2026 году увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

    Об этом в интервью Report заявил посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс (Kęstutis Vaškelevičius).

    "В этом году наши военные расходы составляют более 4% ВВП, а в следующем году мы планируем достичь уровня в 5% ВВП - одного из самых высоких показателей в НАТО", - отметил он.

    По его словам, если посмотреть на динамику с 2013 года, то Литва демонстрирует самые высокие темпы роста расходов на оборону среди стран НАТО.

    "Это подтверждает, что Литва является надежным союзником и очень серьезно относится к собственной безопасности. Мы рассчитываем, что и другие союзники будут следовать этому примеру, проявляя такую же солидарность и уделяя внимание всем аспектам безопасности, которые охватывает НАТО", - добавил литовский дипломат.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке.

