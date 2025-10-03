Посол Литвы в Баку: TRIPP откроет новые перспективы для инвестиций и логистики - ИНТЕРВЬЮ

10 января 2025 года во время церемонии вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву новоназначенный посол Литвы в Баку Кястутис Вашкелявичюс (Kęstutis Vaškelevičius) подчеркнул, что глава литовского государства Гитанас Науседа высоко оценивает важную роль, которую играет Азербайджан на международной арене.

В интервью Report посол рассказал о своих планах и подходах к в период дипмиссии в Азербайджане, подчеркнул схожесть исторических судеб Азербайджана и Литвы в становлении независимыми государствами, а также выделил стратегическую роль Азербайджана, как страны с выгодным геополитическим положением, открывающим широкие перспективы для развития транспортно-логистических хабов между различными регионами.

- Прошло девять месяцев с того момента как вы вручили верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Какие приоритеты Вы наметили для укрепления отношений между двумя странами?

- Считаю, что одним из ключевых приоритетов для дипломата является активизация политических консультаций, регулярных визитов и сотрудничества между лидерами, министрами, представителями правительств и различными учреждениями, а также укрепление контактов между гражданами двух стран. Эти регулярные взаимодействия крайне важны, так как способствуют развитию взаимопонимания. Более того, благодаря частым контактам можно не только обсуждать конкретные проекты, но и реализовывать реальные шаги, приносящие ощутимую пользу обеим сторонам.

Помимо политического аспекта, не менее важны экономическое и культурное сотрудничество. Особенно здесь, в Азербайджане, я ощутил большую ценность, которую местные жители придают культурным проектам и наследию. Когда я впервые приехал в Баку и прогуливался по улицам города, меня приятно удивило, как много памятников и мемориальных досок установлено на домах, где жили выдающиеся деятели культуры. Это показывает, что люди помнят и ценят свое культурное наследие.

Уважение к культуре напрямую влияет и на работу нашего посольства: мы активно участвуем в организации различных культурных мероприятий и обменов, так как это действительно важно для обеих сторон. Кроме того, значимы контакты между людьми и в образовательной и спортивной сфере. Все эти направления становятся приоритетами для нашего посольства, и я также вижу их ключевыми в своей деятельности как посла Литвы в Азербайджане.

- Как вы оцениваете нынешний уровень экономического сотрудничества между Азербайджаном и Литвой? В каких сферах имеется потенциал для роста?

- Если обратиться к статистике, можно отметить позитивную динамику в торгово-экономических отношениях между нашими странами. Так, с 2019 года, то есть за год до пандемии COVID-19, товарооборот между Азербайджаном и Литвой увеличился на 70%. В сфере услугами рост оказался еще более значительным, и что особенно важно - это последовательный рост. То есть речь идет не о разовом скачке, а о поступательной положительной тенденции. Конечно, сами цифры пока нельзя назвать очень крупными - как в части торговли товарами, так и услугами, - однако темпы роста впечатляют. Наш товарооборот составляет около $150 млн, что не так уж и плохо.

Но самое главное - приятно отметить, что продукция, которую литовский и азербайджанский бизнес экспортирует действительно находит спрос и ценится в обеих странах. Так, Литва поставляет в Азербайджан молочные продукты - в бакинских магазинах можно встретить литовский сыр, йогурт и другие изделия, которые ценятся среди покупателей. В свою очередь, азербайджанские фрукты, овощи, соки и орехи высоко ценятся в Литве. Такая взаимная востребованность продукции особенно радует, ведь она отражает искренний интерес и доверие потребителей с обеих сторон.

У нас также налажена торговля химической продукцией, мебелью и другими товарами, которые востребованы в повседневной жизни. Устойчивый рост товарооборота вселяет в нас оптимизм и позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие и расширение торговли в будущем.

- Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) между Азербайджаном и Литвой в последний раз собиралась более двух лет назад. Когда и где планируется проведение следующего заседания комиссии, какие вопросы будут обсуждаться?

- Азербайджан и Литва уже провели семь заседаний межправительственной комиссии, что подтверждает эффективность этого формата сотрудничества. Работа по организации МПК ведется постоянно. Следует отметить, что этот процесс требует времени, поскольку комиссия - это не встреча лишь одного министра, а участие нескольких глав министерств или их заместителей. Поэтому необходимо тщательное предварительное планирование. Подготовка к заседанию МПК - это совместная работа дипломатов обеих стран, включая нашего посольства.

- Ранее вы заявляли, что Азербайджан и Литва обсуждают запуск прямого авиасообщения. Есть ли прогресс в этом вопросе?

- На сегодняшний день, к сожалению, ощутимого прогресса пока нет, однако обсуждения продолжаются. Прежде всего, это, безусловно, коммерческое решение, но мы, как представители правительства, поддерживаем его и готовы оказать максимальное содействие для его успешной реализации.

- Сколько документов в настоящее время готовятся для подписания и какие направления они затрагивают?

- У нас уже подписан ряд важных документов в сферах экономики, торговли, финансов, образования и науки. Однако часть из них требует обновления, поскольку была заключена 10–15 лет назад. Мы видим, как необходимость, так и практическую заинтересованность обеих сторон в том, чтобы некоторые из этих документов были актуализированы и подготовлены заново.

- Есть ли интерес у литовских компаний к осуществлению перевозок по Среднему коридору?

- С моего приезда в Азербайджан мы уже успели принять в Баку Альгиса Латакаса, генерального директора порта Клайпеда - одного из крупнейших портов региона (Клайпедский порт является крупнейшим в странах Балтии; в 2023 году он обработал 32,7 млн тонн грузов, что на 9% меньше, чем в 2022 году - ред.) Сам факт этого визита уже свидетельствует о заинтересованности Литвы в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Среднего коридора).

На политическом уровне мы также поддерживаем Средний коридор, поскольку он является альтернативным маршрутом, позволяющим обходить государства-агрессоры, нестабильные страны, которые используют экономику как политический инструмент. Возможность иметь альтернативные маршруты для Литвы важна. Кроме того, Средний коридор ценен и с точки зрения бизнеса: он повышает эффективность логистики, экономит время поставок и снижает расходы. Уверен, что у этого маршрута есть перспективы развития, и литовские компании и порты проявляют к нему активный интерес.

- Какие планы имеются по взаимодействию между портами Клайпеда и Баку, как это может повлиять на развитие торгово-экономических отношений между двумя странами?

- Оба порта имеют очень выгодное расположение и могут служить эффективным плацдармом для выхода на более крупные рынки. Баку является ключевым портом в Южном Кавказе, с возможностью дальнейшего выхода в Центральную Азию и даже за ее пределы. Порт Клайпеда, в свою очередь, отлично позиционируется как точка доступа к рынкам Скандинавии и Германии. Оба порта могут быть практически связаны между собой железной дорогой, что позволяет доставлять грузы в Клайпеду, а оттуда отправлять их морским транспортом в Скандинавию, Великобританию, Германию и другие страны.

Я вижу в этом огромный потенциал, и деловые круги также проявляют активный интерес к использованию этих маршрутов. Например, порт Клайпеда уже доставляет товары из Норвегии и Швеции в Азербайджан, и есть желание углубить возможности в этом направлении.

- Сегодня одной из главных тем обсуждений является запуск Зангезурского коридора. Насколько Литве и литовским компаниям будет интересен данный коридор? В целом, как официальный Вильнюс оценивает нынешнюю ситуацию в регионе Южного Кавказа?

- С политической точки зрения, то, чего достигли Армения и Азербайджан, парафировав мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа, является действительно значимым достижением. Мы видим, что двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией также приносят ощутимые результаты в плане стабильности и безопасности в регионе, и надеемся на скорое подписание мирного договора.

Этот прогресс также стимулирует рост интереса со стороны деловых кругов, ведь предсказуемость и стабильность - ключевые факторы для планирования инвестиций и бизнес-проектов. Сам факт того, что инфраструктура TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора на территории Армении - ред.) может быть введена в эксплуатацию в ближайшее время, создает дополнительную стабильность и предсказуемость, что наверняка заинтересует литовский бизнес.

- Удалось ли вам посетить освобожденные территории Азербайджана? Проявляют ли литовские компании интерес к участию в строительно-восстановительных работах на этих территориях?

- В промпарке Джебраильского района уже действует литовская компания, которая приступила к инвестициям в новые проекты. Она специализируется на производстве мебели.

Что касается меня, я уже трижды побывал в Карабахе. Реконструкция, свидетелем которой я стал, действительно впечатляет. Например, по дороге из аэропорта Физули в Ханкенди мы проехали через пять новых туннелей с современными дорогами. Особенно поражает то, что все это было построено всего за полтора года. Я также был впечатлен природной красотой Карабаха и культурным наследием региона. Это показывает огромный потенциал этих территорий в сфере туризма, сельского хозяйства и экономики.

Убежден, что процветающий, мирный и стабильный Карабах принесет пользу как Азербайджану, так и Армении. Надеюсь, что со временем удастся залечить раны и преодолеть боль, которые до сих пор ощущаются обоими народами.

И у Литвы была, я бы сказал, в некотором роде похожая история с Польшей перед Второй мировой войной. У нас действительно были напряженные и даже враждебные отношения с Польшей, и эта боль глубоко ощущалась внутри страны. Мы считали Вильнюс своей столицей, однако он находился под польской оккупацией, в целом около 20% территории Литвы в тот период также контролировалось Польшей.

Когда в 1990 году мы восстановили независимость, возникли дискуссии о том, как строить отношения с Польшей. Некоторые никак не могли забыть исторические травмы и трагедии. Но если бы мы зациклились на прошлом, нам было бы намного труднее продемонстрировать прогресс, которого мы достигли в вопросах вступления в Европейский союз и НАТО. Мы приняли решение смотреть в будущее, и сегодня отношения Литвы с Польшей действительно впечатляют. Они достигли стратегического уровня: мы проводим совместные заседания правительств, обеспечиваем общую безопасность и сотрудничаем как одна семья.

Я уже вижу, что Азербайджан и Армения делают первые шаги к совместному будущему. Понимаю, что это болезненно, особенно учитывая свежесть этих событий. В нашем случае прошло несколько поколений, прежде чем мы смогли преодолеть исторические разногласия. Но я уверен - будущее региона выглядит очень оптимистично.

- Хотелось бы немного поговорить и о процессах в Восточной Европе, которые затрагивают и вашу страну. Видит ли Литва возможность урегулирования украинского конфликта в течении ближайшего года?

- Откровенно говоря, перспектива конца войны в течении этого периода - непроста, поскольку война России против Украины глубоко укоренилась. Мы пока не видим у России желания достичь мира. Тем не менее, я почти уверен, что агрессор не одержит победу, и Украина восстановит контроль над всей своей территорией, включая Крым.

Международное сообщество должно выступить единым и еще более решительным фронтом, чтобы поддержать Украину. Украина показала огромную стойкость. Конечно, это требует огромных жертв и усилий, но за три с половиной года после полномасштабного вторжения Украина доказала свою способность сопротивляться. Украина также борется за нашу свободу, она останавливает дальнейшее распространение агрессии на соседние с Россией территории.

Но в долгосрочной перспективе я уверен: имперские амбиции России потерпят поражение - к сожалению, за это придется заплатить чрезвычайно высокую цену.

Если смотреть на долгосрочную перспективу, агрессия и оккупация долго не живут. История Азербайджана и Литвы тому подтверждение - мы оба пережили оккупацию. Такие периоды всегда кратковременны, потому что подавить дух свободы невозможно.

Наши страны хорошо знают цену свободе. Вспомним, например, трагедию 20 января 1990 года здесь, в Баку. Вы были одним из первых свидетелей падения советской империи, видели ненависть и насилие по отношению к простым гражданам. Мы пережили нечто подобное год спустя, 13 января 1991 года, когда советские танки вышли на улицы Вильнюса и убивали мирных жителей. Мы достаточно хорошо понимаем друг друга. 20 января в Баку советские танки убивали людей, параллельно пытаясь ввести информационную блокаду, чтобы мир не узнал о случившемся. Это была обычная практика - циничная ложь о своих действиях, которую мы видим и сегодня в действиях России в Украине.

Тогда прорваться через цензуру было особенно трудно: Советский Союз по-прежнему контролировался коммунистической партией. Однако в Литве всего через пять дней, 25 января, мы опубликовали небольшую брошюру о советских преступлениях в Баку - первую в истории мини-книгу, которая содержала достоверную информацию о событиях и получила международное распространение. Мы помним об этой связи и осознаем, что наши нации имеют очень схожую судьбу. Именно поэтому мы так хорошо понимаем друг друга в этом аспекте.

- Как российско-украинская война повлияла на экономику Литвы, и какие вызовы, связанные с безопасностью, стоят перед страной?

- Агрессия России против Украины стала настоящим шоком, она потрясла очень многих из нас. В экономическом плане это также было сильным ударом, но, как оказалось, временным. Впоследствии нам удалось выйти из этой ситуации еще более сильными. Уже в 2022 году Литва имела низкий уровень зависимости от российских энергоресурсов. А в мае того же года мы стали первой страной Европейского союза, которая полностью прекратила закупки российских углеводородов - ни нефти, ни газа, ни электроэнергии. Конечно, это был непростой шаг, но мы смогли полностью разорвать энергетические связи с Россией.

Еще 20 лет назад это казалось невозможным, ведь в советское время экономика Литвы на 100% зависела от инфраструктуры Советского Союза, особенно в вопросах нефти и газа. Даже электрические сети были полностью связаны с советской системой. Нам пришлось искать новые решения, подключаться к европейской энергосети - и мы успешно это сделали. Таким образом, полномасштабное вторжение России в Украину лишь ускорило эти процессы. Сегодня Литва стала более надежной, экономически независимой и более сильной.

- Какой объем бюджетных расходов Литва запланировала на 2026 год в рамках договоренностей с НАТО?

- В этом году наши военные расходы составляют более 4% ВВП, а в следующем году мы планируем достичь уровня в 5% ВВП - одного из самых высоких показателей в НАТО. Если посмотреть на динамику с 2013 года, то Литва демонстрирует самые высокие темпы роста расходов на оборону. Это подтверждает, что Литва является надежным союзником и очень серьезно относится к собственной безопасности. Мы рассчитываем, что и другие союзники будут следовать этому примеру, проявляя такую же солидарность и уделяя внимание всем аспектам безопасности, которые охватывает НАТО.

- Спасибо за интервью!