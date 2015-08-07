Курдские боевики убили турецкого военного и гражданина Ирана

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) обстреляли в провинции Агры на востоке страны следовавший из Ирана пассажирский автобус, убив гражданина Ирана и сержанта ВС Турции.

Как передает Report, об этом сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на местные власти.



Курдские боевики заблокировали дорогу между городами Агры и Догубаязит, после чего подожгли 5 машин и открыли огонь по автобусу, убив одного пассажира, гражданина Ирана. В район ЧП были направлены подразделения турецкой армии, которые вступили в столкновение с боевиками, в результате чего был убит сержант ВС Турции и ранены еще трое военных. Ведется операция по нейтрализации боевиков.





