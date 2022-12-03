Кулеба сообщил о 18 случаях угроз украинским дипломатам в 12 странах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о проведении совещания с послами вследствие угроз в адрес дипработников в 12 странах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о проведении совещания с послами вследствие угроз в адрес дипработников в 12 странах.

Как передает Report, об этом он написал в Instagram.

"По состоянию на сегодняшний день есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США", - написал он в ночь на субботу в Instagram