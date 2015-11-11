Куба и США могут возобновить авиасообщение уже к концу года

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По словам главы отдела МИД Кубы по отношениям с США Жозефины Видаль, авиасообщение между Кубой и Соединенными Штатами может быть восстановлено уже к концу года, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

«Мы очень близки к первым соглашениям или договоренностям, которые мы сможем представить в течение нескольких недель», — подчеркнула Видаль.

Она отметила, что договоренности двух государств также будут касаться мер по защите окружающей среды и борьбу с оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что Рауль Кастро планирует уйти в отставку в 2018 году после окончания второго срока на посту главы государства.

Летом этого года после полувековой вражды Куба и США начали процесс нормализации отношений, в августе госсекретарь Джон Керри торжественно поднял американский флаг над американским посольством на Кубе, напоминает Report.