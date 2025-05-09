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КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов

КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов Конституционный суд Румынии утвердил результат первого тура президентских выборов, который прошел 4 мая.
Другие страны
9 мая 2025 г. 16:35
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии утвердил результат первого тура президентских выборов, который прошел 4 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в первом туре победил лидер оппозиционного националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион (40,96% голосов), на втором месте - независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (20,27%). Они будут соперниками во втором туре, который пройдет 18 мая.

Суд также отклонил жалобу бывшего кандидата в президенты Себастьяна Попеску, который требовал признать результаты недействительными, заявляя, что Симион и Дан пользовались незаслуженным преимуществом в соцсетях, что якобы повлияло на волеизъявление избирателей.

После решения суда в стране официально стартовала предвыборная кампания ко второму туру.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin birinci turunun nəticələrini təsdiqləyib

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