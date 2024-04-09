Крупнейшая партия Швейцарии требует выхода страны из Совета Европы

Швейцария должна выйти из Совета Европы.

Швейцария должна выйти из Совета Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении крупнейшей политической силы страны - правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП).

Партия отреагировала на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который инкриминировал Берну непринятие надлежащих мер в сфере борьбы с изменением климата.

В заявлении отмечается, что решение ЕСПЧ названо "скандальным".

Партия отметила в этой связи, что "в европейских судах явно господствует отрицание реальности" и что "страсбургские судьи не учли тот факт, что Швейцария является образцовой в плане снижения выбросов СО2".

В этой связи ШНП "решительно осудила вмешательство со стороны иностранных судей" и призвала к "выходу Швейцарии из Совета Европы".

Ранее стало известно, что ЕСПЧ вынес судебное постановление в пользу представителей ассоциации пожилых женщин Швейцарии "Старейшины за защиту климата", которая сочла недостаточными усилия Берна в сфере борьбы с изменением климата. По мнению судей, правительство Швейцарии нарушило статью 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни), не сумев разработать надлежащие меры для решения проблемы климата. Суд также указал на несоблюдение Берном некоторых целей по сокращению выбросов парниковых газов. ЕСПЧ обязал власти страны выплатить заявителям 80 тыс. евро и покрыть судебные расходы.