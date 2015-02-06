​Король Иордании пообещал уничтожить боевиков ИГИЛ "в их собственном логове"

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Король Иордании Абдалла ІІ, комментируя ситуацию вокруг террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИШИД) заявил, что Иордания "выследит преступную клику террористов и уничтожит ее в собственном логове".

Как передает Report со ссылкой на Euronews, на совещании в генштабе иорданской армии король предстал перед телекамерами в головном уборе иорданских бедуинов, продемонстрировав тем самым солидарность с племенем, к которому принадлежал убитый пилот.

Напомним, 3 февраля "Исламское государство" обнародовало видеозапись, на которой показывает сожжение заживо захваченного ею иорданского военного пилота. В ответ в Иордании казнили двух террористов. А 4 февраля Сирия предложила Иордании вместе бороться с ИГИЛ.