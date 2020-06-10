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Консульство США возобновило работу в Гренландии спустя почти 70 лет

​Консульство США возобновило работу в Гренландии спустя почти 70 лет

Консульство США в Гренландии впервые с 1953 года возобновило свою работу.  

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео.

О планируемом возобновлении работы консульства Помпео сообщал еще в конце апреля.

Консульство США действовало на территории Гренландии с 1940 по 1953 год. В августе 2019 года СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы купить Гренландию. Эта информация вызвала резко отрицательную реакцию самой Гренландии и Дании, в административном подчинении которой находится остров. На фоне дипломатического скандала президент США даже был вынужден отменить в прошлом году свою поездку в Копенгаген.

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