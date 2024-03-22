Конгрессмены США приняли законопроект о финансировании правительства

Палата представителей Конгресса США полного состава одобрила пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Палата представителей Конгресса США полного состава одобрила пакетный законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Как передает Report со ссылкой на телеканал C-SPAN, документ поддержали 286 членов нижней палаты Конгресса, 134 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств примерно на $1,2 трлн. Ожидается, что в ближайшее время по нему проголосует Сенат Конгресса США полного состава.