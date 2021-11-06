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Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 07:34
Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн

Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу в августе одобрил Сенат Конгресса, теперь она отправляется на стол президента США Джо Байдена, который, как сообщили ранее в Белом доме, подпишет ее в ближайшее время.

План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, в частности, предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры на сумму $550 млрд в течение пяти лет.

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