Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры на сумму более $1 трлн

Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн.

Палата представителей Конгресса США в пятницу утвердила план развития инфраструктуры страны в объеме более $1 трлн.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу в августе одобрил Сенат Конгресса, теперь она отправляется на стол президента США Джо Байдена, который, как сообщили ранее в Белом доме, подпишет ее в ближайшее время.

План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, в частности, предполагает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры на сумму $550 млрд в течение пяти лет.