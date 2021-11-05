О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии в результате употребления контрафактного алкоголя погибли 24 человека

В Индии в результате употребления контрафактного алкоголя погибли 24 человека По меньшей мере 24 человека умерли в Индии за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя.
Другие страны
5 ноября 2021 г. 20:38
В Индии в результате употребления контрафактного алкоголя погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека умерли в Индии за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инциденты произошли в двух округах штата Бихар, в котором официально запрещена продажа спиртного.

Первые смертельные случаи были зарегистрированы еще в четверг. Восемь человек умерли в округе Западный Чампаран, еще шесть - в округе Гопалгандж. В пятницу число жертв контрафактного спиртного увеличилось до 11 в Гопалгандже и до 13 в Западном Чампаране.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию
Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию
5 ноября 2021 г. 20:08
Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку
Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку
5 ноября 2021 г. 19:20
В Индонезии из-за наводнений погибли пять человек
В Индонезии из-за наводнений погибли пять человек
5 ноября 2021 г. 10:15
Число погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 17
Число погибших из-за оползня в Колумбии возросло до 17
5 ноября 2021 г. 09:21
В Северной Македонии задержали сотрудника Агентства нацбезопасности страны
В Северной Македонии задержали сотрудника Агентства нацбезопасности страны
5 ноября 2021 г. 08:23
В Японии семьям выплатят по $880 на каждого ребенка
В Японии семьям выплатят по $880 на каждого ребенка
5 ноября 2021 г. 07:52
В Нигерии при обрушении 21-этажного здания погибло не менее 36 человек
В Нигерии при обрушении 21-этажного здания погибло не менее 36 человек
5 ноября 2021 г. 06:19
В Индонезии из-за наводнения пропали 11 человек
В Индонезии из-за наводнения пропали 11 человек
5 ноября 2021 г. 05:43
Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на $650 млн
Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на $650 млн
5 ноября 2021 г. 04:48
Украина продолжит закупать беспилотники Bayraktar
Украина продолжит закупать беспилотники Bayraktar
5 ноября 2021 г. 03:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi