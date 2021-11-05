В Индии в результате употребления контрафактного алкоголя погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека умерли в Индии за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инциденты произошли в двух округах штата Бихар, в котором официально запрещена продажа спиртного.
Первые смертельные случаи были зарегистрированы еще в четверг. Восемь человек умерли в округе Западный Чампаран, еще шесть - в округе Гопалгандж. В пятницу число жертв контрафактного спиртного увеличилось до 11 в Гопалгандже и до 13 в Западном Чампаране.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.