В Индии в результате употребления контрафактного алкоголя погибли 24 человека

По меньшей мере 24 человека умерли в Индии за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя.

По меньшей мере 24 человека умерли в Индии за последние двое суток после употребления контрафактного алкоголя.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инциденты произошли в двух округах штата Бихар, в котором официально запрещена продажа спиртного.

Первые смертельные случаи были зарегистрированы еще в четверг. Восемь человек умерли в округе Западный Чампаран, еще шесть - в округе Гопалгандж. В пятницу число жертв контрафактного спиртного увеличилось до 11 в Гопалгандже и до 13 в Западном Чампаране.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.