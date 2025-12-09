Конгресс США может ограничить бюджет главы Пентагона на служебные поездки

В Конгресс США внесена поправка в законопроект об оборонной политике, согласно которой главе Пентагона Питу Хегсету в 2026 году могут на 75% урезать расходы на служебные поездки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

Конгресс должен рассмотреть законопроект вместе с поправками на этой неделе.

Ограничения будут сняты, если Хегсет опубликует оригиналы видеозаписи ударов американских войск по судам в Карибском море.

"Причем, от него требуют предоставить неотредактированную видеозапись ударов, нанесенных по обозначенным террористическим организациям в зоне ответственности Южного командования США", - сообщает телеканал.

В четверг Пентагон сообщил о 22-м за последние месяцы ударе по судам, предположительно перевозившим наркотики, в результате которого погибли по меньшей мере 86 человек.