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Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве

Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве Суд в Нью-Йорке потребовал от компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization предоставить следователям новые документы в рамках расследования о мошенничестве
Другие страны
30 января 2021 г. 10:45
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Дональд Трамп

Суд в Нью-Йорке потребовал от компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и партнеров бывшего главы государства предоставить следователям новые документы в рамках расследования о мошенничестве,

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Times.

В декабре судья Артур Ф. Ингорон постановил, что компания Trump Organization должна предоставить данные, касающиеся своей деятельности, которые юристы пытались скрыть. Некоторые из них, как отмечает издание, имеют отношение к недвижимости Трампа в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк. В пятницу судья потребовал, чтобы прокурору было передано еще больше документов, которые касаются работы фирмы, в том числе переписка с юристами. Компанию Трампа подозревают в том, что она указывала ложные данные о своих активах, чтобы получать банковские кредиты и налоговые льготы.

В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.

Трампа также обвиняют в подстрекательстве к мятежу при беспорядках 6 января в здании Капитолия США. Палата представителей уже вынесла ему импичмент. Сенат США единогласно отложил рассмотрение импичмента бывшему президенту до 9 февраля.

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