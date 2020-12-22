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Колумбия выслала двух российских дипломатов

Колумбия выслала двух российских дипломатов Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 21:45
Колумбия выслала двух российских дипломатов

Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом утверждает местная газета Tiempo.

По данным издания, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове, оба они провели в стране более двух лет.

По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.

Россияне уже покинули Колумбию авиарейсом Богота-Амстердам-Москва, отмечает газета.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiya iki rus diplomatı ölkədən çıxarıb

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