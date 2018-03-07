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    Колумбия объявила о временном закрытии границы с Венесуэлой

    Причиной стало проведение выборов в парламенте Колумбии 11-го марта

    Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ Власти Колумбии решили закрыть границу с Венесуэлой с 8 по 11 марта в связи с проведением парламентских выборов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава МВД Колумбии Гильермо Ривера сообщил во вторник.

    Выборы в высший законодательный орган Колумбии пройдут 11 марта. Протяженность границы между двумя странами составляет порядка 2,22 тыс. км.

    В настоящее время на территории Колумбии находятся более 550 тыс. венесуэльцев. В первой половине февраля президент южноамериканской страны Хуан Мануэль 

    Сантос дал указание повысить меры безопасности на границе и создать специальную межведомственную группу в ответ на резкий рост числа выходцев из соседней страны, охваченной острым социально-экономическим кризисом.

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