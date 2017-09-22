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    Количество прибывших в Бангладеш за последние недели беженцев-рохинджа превысило 430 тыс. человек

    Общее количество беженцев-рохинджа в Бангладеш превышает 800 тыс. человек

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Количество беженцев народности рохинджа, переправившихся из Мьянмы в Бангладеш, за 3,5 недели превысило 429 тыс. человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

    "Бангладеш, где уже находилось порядка 300 тыс. мигрантов, приняла у себя еще 74 тыс. человек после событий в октябре 2016 года и еще 429 тыс. человек, которые с 25 августа спасаются от насилия в мьянманском штате Рокхайн", - сказал Д. Миллман.

    Таким образом, общее количество беженцев рохинджа в Бангладеш превышает 800 тыс. человек.

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