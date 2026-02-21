Коалиция во главе с США выводит силы с военной базы в Эль-Хасаке

Международная коалиция, созданная для борьбы с ИГИЛ, во главе с США начала вывод войск с военной базы "Касрак" в сирийской провинции Эль-Хасака.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Syria TV, конвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.

База "Касрак" расположена в окрестностях города Хасака - административного центра одноименной провинции. Она считалась крупнейшим военным объектом западной коалиции на сирийской территории.

Ранее сообщалось, что США готовятся вывести все свои войска, насчитывающие около 1000 военнослужащих, из Сирии в течение двух месяцев.