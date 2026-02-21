Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Коалиция во главе с США выводит силы с военной базы в Эль-Хасаке

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 21:26
    Международная коалиция, созданная для борьбы с ИГИЛ, во главе с США начала вывод войск с военной базы "Касрак" в сирийской провинции Эль-Хасака.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Syria TV, конвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.

    База "Касрак" расположена в окрестностях города Хасака - административного центра одноименной провинции. Она считалась крупнейшим военным объектом западной коалиции на сирийской территории.

    Ранее сообщалось, что США готовятся вывести все свои войска, насчитывающие около 1000 военнослужащих, из Сирии в течение двух месяцев.

    Сирия военная база ИГИЛ коалиция США
