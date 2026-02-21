Коалиция во главе с США выводит силы с военной базы в Эль-Хасаке
Другие страны
- 21 февраля, 2026
- 21:26
Международная коалиция, созданная для борьбы с ИГИЛ, во главе с США начала вывод войск с военной базы "Касрак" в сирийской провинции Эль-Хасака.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Syria TV, конвои с персоналом и военной техникой направляются на территорию соседнего Ирака.
База "Касрак" расположена в окрестностях города Хасака - административного центра одноименной провинции. Она считалась крупнейшим военным объектом западной коалиции на сирийской территории.
Ранее сообщалось, что США готовятся вывести все свои войска, насчитывающие около 1000 военнослужащих, из Сирии в течение двух месяцев.
