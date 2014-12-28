Коалиция под руководством США нанесла 13 авиаударов по позициям ИГ

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Самолеты международной коалиции по борьбе с радикальной группировкой "Исламское государство" под руководством США нанесли 13 авиаударов по позициям боевиков в Сирии и Ираке, говорится в сообщении совместного командования по проведению операции.

Воздушная операция в Сирии была сконцентрирована вокруг города Кобани на границе с Турцией — самолеты коалиции нанесли по позициям боевиков в этом районе восемь авиаударов. Целью коалиционных сил в Ираке были позиции ИГ у городов Синджар и Мосул — в ходе рейда самолеты стран-членов коалиции нанесли пять авиаударов в этом районе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Террористическая организация "Исламское государство" провозгласила "халифат" на захваченных территориях Сирии и Ирака летом этого года. ИГ набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых жестоких. В результате действий боевиков погибли несколько тысяч мирных жителей, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч человек находятся в заложниках.

США при поддержке ряда союзных стран с 23 сентября начали наносить по позициям ИГ в Сирии удары с воздуха, с августа аналогичная операция проходит в Ираке. При этом США задействовали авиацию без разрешения сирийских властей.