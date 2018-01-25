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    КНДР выступила с обращением ко всей корейской нации

    Объединение корейской нации, как говорится в сообщении, является важнейшей задачей

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Северокорейские власти обратились ко всей корейской нации с призывом к смягчению военной напряженности между Пхеньяном и Югом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ЦТАК.

    Объединение корейской нации, как говорится в сообщении, является важнейшей задачей. При этом отмечается, что КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением страны. Пхеньян подчеркивает, что вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.

    КНДР также предлагает активизировать контакты между Севером и Югом по гуманитарной и политической линиям. В частности, подчеркивается необходимость укрепления связей между политическими партиями.

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