КНДР назвала южного соседа "тундрой"

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Новым образцом резкой политической риторики отметились и так всегда далекие от совершенства отношения между Северной и Южной Кореями. Конституционный суд в Сеуле распустил оппозиционную Объединенную прогрессивную партию выступавшую за сотрудничество с КНДР, Пхеньян выступил с гневными комментариями по этому поводу.

Подвергшаяся нападкам южнокорейских властей партия, занимала пять кресел в 300-местном парламенте республики, в истории которой это первый запрет деятельности политической партии с момента принятия в 1948 году первой конституции РК, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Это решение Сеула в Пхеньяне назвали свидетельством нарушения элементарных политических свобод и демократических прав и преступления против человечности в Южной Корее. Власти РК во главе с президентом Пак Кын Хе таким образом избавились от патриотических сил, выступающих за воссоединение родины, и блокировали приход к власти этой оппозиционной партии, заметили в Комитета КНДР за мирное объединение Кореи.

В Пхеньяне считают такие действия доказательством того, что южный сосед по-прежнему остается "тундрой" в деле обеспечения прав человека. В комитете уверены, что аналогичная судьба ждет и другие прогрессивные политические партии в Южной Корее.