КНДР начала демонтировать ядерный полигон Пхунгери

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Северная Корея приступила к демонтажу сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери.

Как передает Report со ссылкой на исследовательскую группу 38 North из США, об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 7 мая.

"В частности, было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов", - сообщается в докладе.

Кроме того, частично демонтированы рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей в места сваливания грунта. Вместе с тем отмечается, что другие сооружения, более значимые, остаются нетронутыми, входы в туннели также открыты. Эксперты полагают, что КНДР припасла их ликвидацию к публичному закрытию полигона, которое намечено на конец мая.