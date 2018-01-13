Клинтон осудила расистские взгляды Трампа

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала своего бывшего соперника по президентской гонке, нынешнего американского лидера Дональда Трампа за его “расистские взгляды”.

“Годовщина разрушительного землетрясения, которое произошло восемь лет назад, — это день, когда стоит вспомнить трагедию, почтить стойкий народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто выглядит не так, как он”, — написала Клинтон в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал прибывающих в США мигрантов из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора выходцами из “грязных дыр”.

Власти Гаити вызвали американского представителя для дачи объяснений после уничижительных высказываний Трампа.