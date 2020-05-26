Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу

Китайские ученые опубликовали в журнале Nature две статьи, посвященные получению моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус SARS-CoV-2. Авторы сообщают об успешных доклинических испытаниях на приматах, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Нейтрализующие человеческие антитела — один из наиболее многообещающих терапевтических подходов к лечению COVID-19. Их также возможно применять в качестве "временной вакцины" для защиты от инфекции здоровых людей.Из плазмы человека, переболевшего COVID-19, ученым удалось выделить два моноклональных антитела — CA1 и CB6 — и описать их характеристики. Оба антитела доказали эффективность против SARS-CoV-2 в лабораторных условиях, а CB6 успешно проверили на макаках-резусах.Антитела — это белки, синтезируемые иммунными клетками организма в ответ на инфекцию. Они связываются с белком патогена — антигеном — и нейтрализуют вирус. Антитела, настроенные на взаимодействие с определенным антигеном, называются моноклональными.Если известны характеристики антител, то их можно производить в лабораторных условиях и в промышленных масштабах для диагностических тестов и противовирусных препаратов.

Исследования проводились биофармацевтической компанией Junshi Biosciences совместно с учеными из Института микробиологии Китайской академии наук.

Всего ученые получили 206 специфичных моноклональных антител из плазмы восьми пациентов, переболевших COVID-19. Два из них обладали достаточно мощной нейтрализующей активностью против SARS-CoV-2.Неожиданным для исследователей стало то, что эти антитела не действовали против других коронавирусов — SARS-CoV и MERS-CoV.Ученые планируют провести клинические испытания нового моноклонального антитела во втором квартале. То, что CB6 эффективно защитил макак-резусов от инфекции, дает повод для оптимизма, считают авторы исследования.