​Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, вызывающего пневмонию.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщила газета China Daily.

"Центр уже начал разработку вакцины. К настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма", - приводит издание слова главы центра Сюй Вэньбо.

"Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа", - указал он.