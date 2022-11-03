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Китай завершил сборку космической станции на орбите

Китай завершил сборку космической станции на орбите Космическая станция Китая приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 09:15
Китай завершил сборку космической станции на орбите

Космическая станция Китая приняла свою окончательную Т-образную форму после сборочных работ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

В 09:32 по пекинскому времени экспериментальный модуль "Мэнтянь" успешно завершил свое перемещение и состыковался с боковым портом основного модуля "Тяньхэ".

"Перемещение экспериментального модуля "Мэнтянь" знаменует собой завершение сборки на орбите базовой конфигурации Т-образной китайской космической станции, это ключевой шаг на пути к ее строительству", - сообщило ведомство в социальной сети WeChat.

В будущем станции предстоит пройти функциональные испытания.

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