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Китай выделил $200 тыс. для помощи пострадавшему от землетрясения Афганистану

Китай выделил $200 тыс. для помощи пострадавшему от землетрясения Афганистану Общество Красного Креста Китая направит $200 тыс. для оказания экстренной помощи Афганистану, где произошло разрушительное землетрясение.
Другие страны
9 октября 2023 г. 05:44
Китай выделил $200 тыс. для помощи пострадавшему от землетрясения Афганистану

Общество Красного Креста Китая направит $200 тыс. для оказания экстренной помощи Афганистану, где произошло разрушительное землетрясение.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, эти денежные средства передадут Обществу Красного Полумесяца Афганистана. Их планируют использовать для финансирования поисково-спасательных работ.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат на западе Афганистана.

Подземные толчки ощущались также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. По данным Геологической службы США, после первого землетрясения последовало несколько афтершоков, в том числе толчки магнитудой 5,9 и 5,5.

В результате стихийного бедствия погибли 2 445, пострадали 2 440 человек.

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Версия на азербайджанском языке Çin dağıdıcı zəlzələdən sonra Əfqanıstana 200 min dollar yardım edəcək

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