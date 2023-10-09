Китай выделил $200 тыс. для помощи пострадавшему от землетрясения Афганистану

Общество Красного Креста Китая направит $200 тыс. для оказания экстренной помощи Афганистану, где произошло разрушительное землетрясение.

Общество Красного Креста Китая направит $200 тыс. для оказания экстренной помощи Афганистану, где произошло разрушительное землетрясение.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, эти денежные средства передадут Обществу Красного Полумесяца Афганистана. Их планируют использовать для финансирования поисково-спасательных работ.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат на западе Афганистана.

Подземные толчки ощущались также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. По данным Геологической службы США, после первого землетрясения последовало несколько афтершоков, в том числе толчки магнитудой 5,9 и 5,5.

В результате стихийного бедствия погибли 2 445, пострадали 2 440 человек.