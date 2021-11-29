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Китай поставит в Африку 1 млрд доз вакцин от COVID-19

Китай поставит в Африку 1 млрд доз вакцин от COVID-19 Правительство Китая поставит африканским странам еще 1 млрд доз вакцин от коронавируса.
Другие страны
29 ноября 2021 г. 17:22
Китай поставит в Африку 1 млрд доз вакцин от COVID-19

Правительство Китая поставит африканским странам еще 1 млрд доз вакцин от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 8-й министерской конференции Форума китайско-африканского сотрудничества.

"Для достижения цели Африканского союза по вакцинации от коронавируса 60% населения континента к 2022 году Китай предоставит Африке еще 1 млрд доз вакцины, из которых 600 млн доз предоставят на безвозмездной основе, а 400 млн доз поставят за счет совместного производства китайских компаний и соответствующих африканских стран", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По словам лидера КНР, Китай также намеревается реализовать для африканских стран 10 проектов в области медицины и здравоохранения и направить 1,5 тыс. медицинских работников и экспертов в области общественного здравоохранения в Африку.

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Версия на английском языке China to supply Africa with additional 1 billion COVID-19 vaccine doses

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