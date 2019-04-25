Ким Чен Ын подарил Путину меч - ВИДЕО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину "олицетворяющий силу" меч, сообщает Report со ссылкой на RT.

По данным телеканала, Ким Чен Ын передал Путину подарок после переговоров во Владивостоке.

Как отмечается, северокорейский лидер заявил, что этот меч олицетворяет силу и душу народа КНДР, который поддерживает Путина.

При этом Путин поблагодарил Ким Чен Ына и в ответ подарил ему монету.