Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Госсекретаря США Джона Керри выписали из больницы в Бостоне, где он пребывал после того, как сломал ногу, катаясь на велосипеде.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Главный американский дипломат планирует сделать короткое заявление и ответить на несколько вопросов, после того, как покинет госпиталь, в котором проходил курс лечения", - говорится в сообщении.

Напомним, 71-летний Джон Керри получил травму ноги после падения с велосипеда вблизи французского города Сьонзье и был срочно доставлен на вертолете в одну из клиник Женевы.