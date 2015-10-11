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    Керри призвал Нетаньяху и Аббаса к сохранению статус-кво на Храмовой горе

    Керри также подчеркнул важность осуждения насилия.

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Джон Керри заявил об обеспокоенности насилием на Ближнем Востоке в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национально автономии Махмудом Аббасом, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

    «Госсекретарь Керри говорил по отдельности с премьер-министром Нетаньяху и президентом Аббасом, чтобы выразить глубокую обеспокоенность в связи с недавней волной насилия и предложить поддержку в усилиях по скорейшему восстановлению спокойствия», — заявили представители пресс-службы Госдепартамента.

    Керри также призвал к сохранению статус-кво на Храмовой горе и подчеркнул важность осуждения насилия, отмечает Report.

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